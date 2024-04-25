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هارفارد تنضم للجامعات الأميركية وطلابها ينصبون مخيما احتجاجيا رفضا لقمع الأصوات المعارضة لإسرائيل

أرشيف
أرشيف Copyright Steven Senne/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Copyright Steven Senne/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  Adel Dellal
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يدعو طلاب الجامعات على غرار طلبة جامعة هارفارد إلى فصل المؤسسات التعليمية عن أي شركات تنشط في مجال تطوير الأسلحة الإسرائيلية وحربها على غزة

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لم تستثنِ الاحتجاجات المناهضة للحرب على قطاع غزة جامعة هارفارد الأمريكية العريقة، التي شهدت تظاهر الطلاب على ما يحدث في القطاع. وقد برزت احتجاجات الطلبة في الولايات على هذه الحرب في عدد متزايد من الجامعات الأمريكية بعيد اعتقال أكثر من 100 متظاهر في جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.

ويدعو طلاب الجامعات على غرار طلبة جامعة هارفارد إلى فصل المؤسسات التعليمية عن أي شركات تنشط في مجال تطوير الجهود العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفي بعض الحالات عن إسرائيل نفسها.

الطالبة تالا الفقهاء، التي تدرس الحقوق بجامعة هارفارد، اعتبرت أنّ أهداف المتظاهرين تشمل سحب الاستثمارات والإفصاح عن مشاريع الشركات والشفافية وإسقاط التهم الموجهة ضد الطلاب المتظاهرين. 

وفي هذا الشأن قالت: "آمل أن تستمع إدارة جامعة هارفارد إلى طلابها، وتستمع إلى ما طالب به طلابها طوال العام، وهو سحب الاستثمارات، والإفصاح عن أيّ مشروع، وإسقاط أي نوع من التهم ضد الطلاب الذين يدعون فقط إلى العيش في عالم خالٍ من الإبادة الجماعية".

تالا الفقهاء من أصول فلسطينية، وقد أكدت أنها فقدت عدة أفراد من عائلاتها في الحرب الدامية التي يشهدها قطاع غزة منذ نحو ستة أشهر.

وقد تمّ تنظيم الاحتجاجات في العديد من الجامعات الأمريكية من قبل تحالفات من المجموعات الطلابية، التي تنشط بشكل مستقل إلى حد كبير، على الرغم من أن الطلاب يقولون إنهم يستلهمون أفكارهم من أقرانهم في جامعات أخرى.

المصادر الإضافية • أ ب

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