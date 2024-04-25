شاهد: نازحون يعيشون في أروقة المستشفيات في خان يونس

بقلم: يورونيوز

يعيش عشرات النازحين في الممرات المزدحمة بالمستشفى الأوروبي في خان يونس، مما يصعب حركة طاقم الأطباء لمساعدة وعلاج المرضى والمصابين.

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تقوم العائلات بالطهي والنوم وغسل الملابس داخل المستشفى. وتقول فداء ماضي، وهي أم نازحة من مخيم الشاطئ، إنها تشعر بأمان أكبر في المستشفى بالرغم من الازدحام الشديد. وتضيف: "نحن ننام هنا في الممر. نعم، إنه غير مريح، لكنه أفضل من أي مكان آخر؛ على الأقل هناك ماء وكهرباء. ابني يمرض بين الحين والآخر، وأريد أن أبقى هنا في المستشفى من أجل ابني، نحن نعيش بين الجرحى هنا".

وأوضح الدكتور صالح الهمص، مدير قسم الحضانة في المستشفى الأوروبي بخان يونس، إنه يتم حاليا نصب خيام لإيواء النازحين الموجودين في المستشفى لأن وجودهم يعيق تقديم الرعاية الصحية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس مجمعًا جديدًا من الخيام يتم بناؤه بالقرب من خان يونس.

ويقول زهير دولة ،أحد النازحين من مدينة غزة، إنه يخشى نقله إلى مكان آخر. ويوضح: "بصراحة، فكرة نزوحنا مرة أخرى تخيفنا. سننزح مرة أخرى إلى منطقة لا نعرفها، لكننا ندعو الله أن تنتهي الحرب قبل أن نواجه حلقة جديدة من التشرد والقتل والإبادة الجماعية".

وبحسب وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس فقد قضى 34305 فلسطيني وأصيب 77293 آخرين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.