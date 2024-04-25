فيديو: مظاهرات غاضبة في الأرجنتين ضد سياسات الرئيس التقشفية ودفاعًا عن مجانية التعليم

بقلم: يورونيوز

أظهرت اللقطات التي تم تصويرها من الجو حجم المظاهرات الكبير الذي يمتد لعدة كيلومترات.

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تظاهر مئات الآلاف من الأرجنتينيين في بوينس آيرس ومدن أرجنتينية أخرى،

احتجاجًا على سياسات الرئيس خافيير ميلي التقشفية وللدفاع عن مجانية التعليم العام.

وقالت مصادر في الشرطة إن نحو 100 ألف شخص خرجوا في المظاهرات التي تم تنظيمها في العاصمة، لكن جامعة بوينس آيرس قالت إن العدد وصل إلى نحو نصف مليون شخص في العاصمة وحدها.

وتدعم الأحزاب المعارضة والنقابات العمالية وكذلك الجامعات العامة، الاحتجاجات التي شارك فيها نحو مليون شخص في جميع أنحاء الأرجنتين وفقًا لنقابة المعلمين.

كتب الطلاب المتظاهرون على اللافتة باللغة الإسبانية "مع الفاشية، لا توجد حقوق" Natacha Pisarenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وتقف المظاهرات الأكبر حتى الآن ضد إجراءات الرئيس الليبرالي المتطرف التقشفية التي قدمها منذ فترة منذ انتخابه كرئيس للبلاد.

وقام مايلي بالفعل بسلسلة من الإجراءات، منها تخفيض دعم النقل والوقود والطاقة وفقد آلاف الموظفين الحكوميين وظائفهم منذ توليه المنصب في 19 نوفمبر/تشرين الثاني بناء على وعد قطعه من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين، حيث تعهد بقطع التمويل العام.

وعندما بدأت السنة المالية، تلقت جامعة بوينس آيرس، التي يبلغ عمرها 200 عام، منذ تموز/ يوليو الماضي، 8.9% فقط من ميزانيتها الإجمالية من الدولة، حيث يقترب التضخم السنوي الآن من 290%.

وتقول الجامعة إن هذا بالكاد يكفي لإبقاء الأضواء وتوفير الخدمات الأساسية في المستشفيات التعليمية التي خفضت طاقتها بالفعل.