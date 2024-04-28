EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

بالفيديو: "اتركوهم يصلون".. سلسلة بشرية من طلاب جامعة ولاية أوهايو تحمي المصلين من تقدم الشرطة

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يصلون في حرم جامعة واشنطن، السبت 27 أبريل 2024، في سانت لويس، ميسوري
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يصلون في حرم جامعة واشنطن، السبت 27 أبريل 2024، في سانت لويس، ميسوري Copyright Christine Tannous/St. Louis Post-Dispatch
Copyright Christine Tannous/St. Louis Post-Dispatch
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طلاب جامعة ولاية أوهايو وهم يتضامنون مع زملائهم المسلمين من خلال تكوين سلسلة بشرية لحمايتهم أثناء أداء الصلاة، وذلك في خضم محاولة الشرطة فض اعتصام الطلبة في ساحة الجامعة.

اعلان

ويوثق الفيديو محاولة الطلبة منع الشرطة من الوصول إلى المصلين وسط صرخات تردد عبارة "اتركوهم يصلون".

ويأتي هذا المشهد في وقت تشهد فيه مختلف الولايات الأمريكية مظاهرات حاشدة تخرج منذ أسابيع دعما للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. 

واجتاحت الاحتجاجات مؤخرا أكثر من 40 جامعة أمريكية وأسفرت عن اعتقال مئات الطلاب. 

احتجاجات استفزت المسؤولين الإسرائيليين

وسبق أن اعتبر رئبس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة فيديو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "ما يحدث في الجامعات الأمريكية مروع"، قائلا "استولت العصابات على كبار الجامعات".

ما دفع السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إلى الرد، مشيرا إلى ضرورة عدم الخلط بين "إدانة القتل" في غزة و"معاداة السامية".

وأكد ساندرز في رده على نتنياهو، أن "القول بأن حكومتك قتلت 34 ألفا في 6 أشهر ليس معاداة للسامية ولا مناصرة لحركة حماس".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

العاصمة البريطانية لندن تشهد مظاهرات داعمة لقطاع غزة

الخارجية الأمريكية: تصريحات نتنياهو عن مظاهرات الجامعات ليست تدخلا بشؤوننا

فيديو: مظاهرات غاضبة في الأرجنتين ضد سياسات الرئيس التقشفية ودفاعًا عن مجانية التعليم

الإسلام إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني