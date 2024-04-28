بالفيديو: "اتركوهم يصلون".. سلسلة بشرية من طلاب جامعة ولاية أوهايو تحمي المصلين من تقدم الشرطة

بقلم: يورونيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طلاب جامعة ولاية أوهايو وهم يتضامنون مع زملائهم المسلمين من خلال تكوين سلسلة بشرية لحمايتهم أثناء أداء الصلاة، وذلك في خضم محاولة الشرطة فض اعتصام الطلبة في ساحة الجامعة.

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ويوثق الفيديو محاولة الطلبة منع الشرطة من الوصول إلى المصلين وسط صرخات تردد عبارة "اتركوهم يصلون".

ويأتي هذا المشهد في وقت تشهد فيه مختلف الولايات الأمريكية مظاهرات حاشدة تخرج منذ أسابيع دعما للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

واجتاحت الاحتجاجات مؤخرا أكثر من 40 جامعة أمريكية وأسفرت عن اعتقال مئات الطلاب.

احتجاجات استفزت المسؤولين الإسرائيليين

وسبق أن اعتبر رئبس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة فيديو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "ما يحدث في الجامعات الأمريكية مروع"، قائلا "استولت العصابات على كبار الجامعات".

ما دفع السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إلى الرد، مشيرا إلى ضرورة عدم الخلط بين "إدانة القتل" في غزة و"معاداة السامية".

وأكد ساندرز في رده على نتنياهو، أن "القول بأن حكومتك قتلت 34 ألفا في 6 أشهر ليس معاداة للسامية ولا مناصرة لحركة حماس".