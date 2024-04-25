شاهد: القبض على أهم شبكة تزوير عملات معدنية في إسبانيا

بقلم: يورونيوز

تمكنت الشرطة الإسبانية من في عملية مشتركة مع شرطة كاتالونيا واليوروبول، من تفكيك أكبر ورشة لتزوير العملات المعدنية في إسبانيا.

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وتتختص الشبكة بتزوير العملة المعدنية من فئة 2 يورو. وأدت العملية الأمنية إلى اعتقال 10 أشخاص منذ بداية التحقيق وتفكيك ورشة تصنيع داخل مستودع يقع في توليدو.

ويعتقد أن المجموعة جاءت من الصين، وقد أدخلت حتى الآن ما يقرب من 100 ألف قطعة نقدية مزيفة في السوق الإسبانية وما يقرب من 400 ألف قطعة في بقية أوروبا.

ونجاح العملية المشتركة أتى بعد جهود كبيرة بدأت منذ عام 2018، واجهتها صعوبات بالغة في تعقب العملات المزيفة ومسك ورش التصنيع التي صممت بطريقة يصعب تتبعها لسهولة وسرعة نقلها من مكان إلى آخر.