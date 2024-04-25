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شاهد: طائرات روسية من طراز Su-34 بمهمة قتالية في أوكرانيا

طائرة روسية أثناء عملياتها في أوكرانيا
طائرة روسية أثناء عملياتها في أوكرانيا Copyright EBU
Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس لقطات لما قالت إنها تظهر قاذفات مقاتلة من طراز Su-34 تهاجم موقعًا أوكرانيًا وتضربه بقنابل يتم إسقاطها جوًا برأس حربي شديد الانفجار.

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وفي السياق، أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت على قرية جنوب غربي مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا، في تقدم جديد للجيش الروسي في مواجهة القوات الأوكرانية المتعثرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنها "حررت" نوفوميخايليفكا التي تبعد نحو ثلاثين كيلومتراً عن دونيتسك، وليس بعيداً عن فوغليدار، البلدة الواقعة عند تقاطع الجبهتين الجنوبية والشرقية، والتي تحاول روسيا احتلالها منذ عامين.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في تقريرها الدوري، أن القوات الأوكرانية واصلت صد المحاولات الروسية للتقدم قرب القرية.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، إلى نحو 462 ألفا و980 جنديا، بينهم 1040 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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