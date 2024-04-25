شاهد: ارتفاع قياسي في مستويات المياه تزامنًا مع فيضانات تضرب وسط روسيا

بقلم: يورونيوز

حذر حاكم إقليمي روسي من أن منسوب المياه في النهر المحلي سيتجاوز المستوى الحرج يوم الخميس، وسط فيضانات غزيرة تجتاح وسط روسيا وكازاخستان.

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وقال حاكم منطقة تيومين، ألكسندر مور، الخميس، إن منسوب المياه في نهر إيشيم ارتفع أكثر من مترين خلال الـ 24 ساعة الماضية بالقرب من قرية أباتسكو، ليصل إلى مستوى 11 مترًا و29 سم، وقال: "المستوى القياسي لعام 2017 لا يبعد سوى 19 سم. ونتوقع أن يتم تجاوز هذا المستوى اليوم".

ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، لا يزال هناك أكثر من 700 عقار مغمور بالمياه في المنطقة. وتم إجلاء أكثر من 4600 شخص.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات في وقت سابق من هذا الشهر حالة الطوارئ في 10 من أصل 17 منطقة في البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس، ولقي سبعة أشخاص حتفهم بسبب الفيضانات، وفقًا لوزارة الداخلية الكازاخستانية، كما غمرت المياه آلاف المنازل.