EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

شاهد: ارتفاع قياسي في مستويات المياه تزامنًا مع فيضانات تضرب وسط روسيا

الفيضانات في روسيا
الفيضانات في روسيا Copyright Sergei Rusanov/Copyright 2024 The AP
Copyright Sergei Rusanov/Copyright 2024 The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

حذر حاكم إقليمي روسي من أن منسوب المياه في النهر المحلي سيتجاوز المستوى الحرج يوم الخميس، وسط فيضانات غزيرة تجتاح وسط روسيا وكازاخستان.

اعلان

وقال حاكم منطقة تيومين، ألكسندر مور، الخميس، إن منسوب المياه في نهر إيشيم ارتفع أكثر من مترين خلال الـ 24 ساعة الماضية بالقرب من قرية أباتسكو، ليصل إلى مستوى 11 مترًا و29 سم، وقال: "المستوى القياسي لعام 2017 لا يبعد سوى 19 سم. ونتوقع أن يتم تجاوز هذا المستوى اليوم".

ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، لا يزال هناك أكثر من 700 عقار مغمور بالمياه في المنطقة. وتم إجلاء أكثر من 4600 شخص.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات في وقت سابق من هذا الشهر حالة الطوارئ في 10 من أصل 17 منطقة في البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس، ولقي سبعة أشخاص حتفهم بسبب الفيضانات، وفقًا لوزارة الداخلية الكازاخستانية، كما غمرت المياه آلاف المنازل.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: طائرات روسية من طراز Su-34 بمهمة قتالية في أوكرانيا

اعتقال رجل ثالث في قضية رشوة كبرى تتعلق بنائب وزير الدفاع الروسي

شويغو يزور قاعدة فضائية ويعلن عزم موسكو إجراء 3 عمليات إطلاق لصاروخ "أنغار"

روسيا فيضانات - سيول أمطار