بقلم: Euronews

بدأت أوكرانيا لأول مرة في استخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى، تسلمتها من الولايات المتحدة سراً، إذ قصفت مطاراً عسكرياً روسياً في شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي، والقوات الروسية في منطقة أوكرانية أخرى خلال الليل، حسبما قال مسؤولون أمريكيون يوم الأربعاء.

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تمنح الصواريخ الجديدة التي سعى إليها القادة الأوكرانيون منذ فترة طويلة، أوكرانيا ضعف مسافة الضرب تقريبًا، أي ما يصل إلى 300 كيلومتر.

وقد تم التكتم على المعلومات المتعلقة بالتسليم، لدرجة أن المشرعين وغيرهم في الأيام الأخيرة طالبوا الولايات المتحدة بإرسال الأسلحة، دون أن يعلموا أنها موجودة بالفعل في أوكرانيا.

وعلى مدى شهور، قاومت الولايات المتحدة إرسال الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا خوفًا من أن تستخدمها كييف لضرب عمق الأراضي الروسية، مما يغضب موسكو ويصعد الصراع. وكان ذلك سببًا رئيسيًا لإرسال الإدارة الأمريكية النسخة متوسطة المدى، التي يبلغ مداها حوالي 160 كيلومترًا، في أكتوبر بدلًا من ذلك.

وقال الأدميرال كريستوفر غرادي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس إن الأسلحة بعيدة المدى ستساعد أوكرانيا في القضاء على العقد اللوجستية الروسية وتجمعات القوات غير الموجودة على الخطوط الأمامية، ورفض تحديد ما هي الأسلحة المحددة التي سيتم توفيرها لكنه قال إنها ستكون "مدمرة للغاية إذا تم استخدامها بشكل صحيح، وأنا واثق من أنها ستكون كذلك".

ومع دخول الحرب الآن عامها الثالث، استغلت روسيا التأخير في تسليم الأسلحة الأمريكية وتفوقها في القوة النارية والأفراد، لتكثيف هجماتها في شرق أوكرانيا، وقد استخدمت بشكل متزايد القنابل الانزلاقية الموجهة بالأقمار الصناعية - التي يتم إسقاطها من الطائرات من مسافة آمنة - لضرب القوات الأوكرانية التي تعاني من النقص في القوات والذخيرة.

وكان أحد العوامل الحاسمة في قرار إرسال الأسلحة في مارس/آذار هو قدرة الجيش الأمريكي على البدء في استبدال أنظمة "أتاكسمز" (ATACMS) القديمة. وقال المسؤول إن الجيش يشتري الآن صواريخ الضربة الدقيقة، لذا فهو أكثر ارتياحًا لإخراج صواريخ "أتاكسمز" من الرفوف لتزويد أوكرانيا بها.