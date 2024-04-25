تشافي هيرنانديز يتراجع عن استقالته وسيبقى مدربًا لبرشلونة لموسم إضافي

بقلم: يورونيوز

أكد متحدث باسم نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تراجع أمس الأربعاء عن قراره بالاستقالة في نهاية الموسم، ووافق على البقاء مسؤولًا عن الفريق لموسم 2024-2025.

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وأفادت مصادر تناقلتها وسائل إعلام إسبانية، بأن تشافي أمضى معظم اليوم في اجتماعات مع مسؤولي برشلونة، ووافق على الاستمرار في منصبه خلال ما تبقى من عقده مع وجود سلسلة من الالتزامات غير المحددة التي قطعها النادي.

ومن المقرر أن يتحدث تشافي إلى وسائل الإعلام الأحد المقبل، قبل مباراة فالنسيا بالدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس النادي جوان لابورتا مؤتمرًا صحافيًا اليوم الخميس للحديث عن قرار المدرب.

وقال رافا يوستي، نائب رئيس النادي، للصحافيين خارج منزل لابورتا في برشلونة في وقت لاحق الأربعاء: "تشافي سيستمر وهو متحمس للغاية. هناك إجماع في مجلس إدارة النادي على أنه يجب أن يستمر".

ولعب تشافي مع برشلونة لمدة 17 عامًا، حيث شارك في 767 مباراة ونال 25 لقبًا، بما في ذلك أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وثمانية ألقاب للدوري الإسباني.

ولكن على الرغم من كونه أحد عظماء النادي خاصة بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، إلا أن مستوى برشلونة المتعثر هذا الموسم وضع تشافي تحت الضغط.

وعندما أعلن لأول مرة عن قراره بالاستقالة في يناير/ كانون الثاني الماضي، قال تشافي إنه شعر "بالتحرر"، مضيفًا أن ضغوط الوظيفة ومتطلباتها تعني أنه لا يستطيع الاستمتاع بوقته في نادي طفولته.