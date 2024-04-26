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مباشر. الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ203.. تحذيرات عربية ودولية من اجتياح مدينة رفح

الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة Copyright Mohammed Dahman/The AP
Copyright Mohammed Dahman/The AP
بقلم:  يورونيوز
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تواصل إسرائيل لليوم الـ203 حربها على غزة، وسط تحذيرات عربية ودولية من مغبة اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجرحى من العسكريين إلى 3305 منذ بداية الحرب، بينهم 513 أصيبوا بجروح خطيرة.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فريق التفاوض الإسرائيلي قدم لمجلس الحرب مقترحات تتضمن "مرونة أكبر" في موقف تل أبيب، من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

تابعوا تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

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