بقلم: يورونيوز

تواصل إسرائيل لليوم الـ203 حربها على غزة، وسط تحذيرات عربية ودولية من مغبة اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجرحى من العسكريين إلى 3305 منذ بداية الحرب، بينهم 513 أصيبوا بجروح خطيرة.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فريق التفاوض الإسرائيلي قدم لمجلس الحرب مقترحات تتضمن "مرونة أكبر" في موقف تل أبيب، من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

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