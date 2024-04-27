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كاهن الأبرشية الكاثوليكية الوحيد في قطاع غزة يدعو إلى وقف إطلاق النار

كاهن الأبرشية الكاثوليكية الوحيد في قطاع غزة غابرييل رومانيللي
كاهن الأبرشية الكاثوليكية الوحيد في قطاع غزة غابرييل رومانيللي Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أثناء زيارته للمملكة المتحدة، ناشد كاهن الأبرشية الكاثوليكية الوحيد في قطاع غزة يوم الجمعة وقف إطلاق النار في القطاع الذي مزقته الحرب، وقال غابرييل رومانيللي متحدثاً من غلاسكو خلال زيارة إلى المملكة المتحدة: "للأسف، منذ بداية الحرب، فقدنا حتى الآن 55% من مجتمعنا".

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يعيش حوالي ألف فلسطيني مسيحي في غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي مدمر، وهم جزء صغير من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ومعظمهم من الروم الأرثوذكس، ويشكل الكاثوليك حوالي ربع المجتمع الصغير.

وقال رومانيللي إن 33 شخصاً قتلوا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، بعضهم كنتيجة مباشرة للحرب التي تشنها إسرائيل والبعض الآخر لأسباب مثل عدم توفر الدواء.

وقال رومانيللي، الذي يقوم بأول زيارة له إلى المملكة المتحدة، إن الحرب "مأساة"، مضيفًا أن إطالة أمدها ليست الحل. ويرى رومانيلي أن الزيارة فرصة لإيصال رسالة سلام، ووصف وقف إطلاق النار بأنه "خطوة ضرورية" للحديث عن العدالة وإعادة بناء المجتمع الفلسطيني.

المصادر الإضافية • أ ب

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