البنتاغون يؤكد بناء رصيف بحري جنوب قطاع غزة وحماس تتعهد بمقاومة أي وجود عسكري فيه

بقلم: يورونيوز

تعرض رصيف بحري قيد الإنشاء على يد الولايات المتحدة في قطاع غزة لإطلاق نار يوم الأربعاء، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، الذي وصفه الإسرائيليون بأنه هجوم بقذائف الهاون.

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بناء الرصيف، هو مشروع تقوده الولايات المتحدة، التي تزعم أنه يهدف لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون اللواء بات رايدر: ”من المهم أيضًا تسليط الضوء على أن هذا حدث قبل أن تبدأ أي قوات أمريكية، كما تعلمون، في تحريك أي شيء. لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض.“

في المقابل قال مسؤول في حماس لوكالة أسوشيتد برس يوم الأربعاء، إن حركة المقاومة الإسلامية ستقاوم أي وجود عسكري أجنبي يشارك في مشروع الميناء.

ويأتي تشييد الميناء في الوقت الذي واجهت فيه إسرائيل انتقادات دولية واسعة النطاق، بسبب عرقلتها تدفق المساعدات إلى المنطقة، حيث تقول الأمم المتحدة إن ربع السكان على حافة المجاعة.