تغير المناخ: شهر يناير الأكثر سخونة في العالم على الإطلاق

بقلم: يورونيوز

كان شهر يناير/ كانون الثاني الأكثر سخونة في العالم على الإطلاق، وفق ما أفادت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس.

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وتجاوزت درجة حرارة الشهر الماضي تلك التي سُجّلت في يناير/ كانون الثاني من عام 2020 الذي كان الأكثر سخونة حتى الآن.

تم تصنيف عام 2023 على أنه العام الأعلى حرارة على كوكب الأرض ضمن سجلات عالمية، ويؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في شرق المحيط الهادي وبالتالي إلى زيادة في درجات الحرارة بشكل عام.

وخلال فترة 12 شهرا الماضية ارتفعت درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية مقارنة بعام 2020.