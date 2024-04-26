شاهد: دمار في إحدى محطات الطاقة الأوكرانية بسبب القصف الروسي

بقلم: يورونيوز

تعرضت إحدى محطات الطاقة الحرارية الأوكرانية لأضرار بالغة بعد الهجمات الصاروخية الروسية في أواخر مارس/آذار الماضي.

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وكثفت موسكو هجماتها على قطاع الطاقة في أوكرانيا، ودمرت الضربات أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، DTEK.

وكشف المسؤولون عن حجم الضرر وأوضحوا أن أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا فقدت خمسة من أصل ستة محطات و80٪ من إنتاجها الكهربائي.

وتسببت الهجمات الجوية في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

وأثار تصاعد الهجمات مخاوف من تجدد الهجوم الروسي الذي تعتقد كييف أنه سيبدأ في أواخر الربيع أو أوائل الصيف.