تشييع جنازة امرأة وطفلة عمرها 10 سنوات في جنوب لبنان بعد مقتلهما جراء غارة إسرائيل

بقلم: يورونيوز مع أب

أسفرت غارة إسرائيلية على منزل في بلدة حنين جنوب لبنان يوم الثلاثاء عن مقتل امرأة وطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، إلى جانب ستة أشخاص آخرين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية ومسؤولو المستشفى.

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في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أدت غارة إسرائيلية أخرى على سيارة في بلدة عدلون اللبنانية، إلى مقتل مسؤول في حزب الله وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه عنصر ”مهم“ في وحدة الدفاع الجوي التابعة للحزب.

ورداً على ذلك، قال حزب الله إنه شنّ هجوماً على قاعدة إسرائيلية بالقرب من مدينة عكا، وهي أبعد بكثير إلى الجنوب من المناطق التي عادة ما يضربها الحزب. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ”نجح في اعتراض هدفين جويين مشبوهين قبالة الساحل الشمالي“.

ويشتبك مقاتلو حزب الله اللبناني والجماعات المتحالفة معه مع القوات الإسرائيلية، على طول الحدود منذ أكثر من ستة أشهر على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 300 شخص جراء الغارات الإسرائيلية في لبنان خلال تلك الفترة، من بينهم حوالي 50 مدنياً.