بقلم: يورونيوز

شاهد: شبلان من نمور سومطرة في حديقة حيوان برلين يخضعان لأول فحص طبي

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أجرى الأطباء البياطرة في حديقة حيوان برلين يوم الخميس أول فحص طبي، لتوأم نمر سومطري يبلغان من العمر شهرين، وذلك في حديقة حيوان برلين، بما في ذلك أول تطعيمات لهما.

وخلال الفحص، تمكن الفريق البيطري أخيرًا من الكشف عن جنس الشبلين: إنهما نمران ذكران. وهذه هي الولادة الثالثة للنمرة الأم مايانغ البالغة من العمر 13 عاماً.

تعتبر نمور سومطرة أصغر سلالات النمور التي لا تزال على قيد الحياة، وهي من أكثر النمور المهددة بالانقراض في العالم. وفقًا لحديقة حيوان برلين، لا يزال هناك ما بين 400 إلى 600 حيوان فقط على قيد الحياة في بيئتها الطبيعية.