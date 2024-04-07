EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

منظمة الأغذية والزراعة تقدم مئات الأطنان من العلف الحيواني إلى غزة لحماية الحيوانات

الفاو تقدم علف المواشي للفلاحين في غزة
الفاو تقدم علف المواشي للفلاحين في غزة Copyright EBU
بقلم:  Adel Dellal
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

رغم تقلص قطاع الزراعة قبل الحرب، فقد ظلّ حيويًا للاقتصاد المحلي. وقبل الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول، نجح منتجو الأغذية في غزة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقطاع من البيض والحليب والدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والخضروات.

اعلان

تقوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بتسليم 150 طنًا من إجمالي 1.500 طن من الأعلاف الحيوانية إلى آلاف الأسر التي تنشط في مجال تربية المواشي في قطاع غزة لحماية الحيوانات ودعم الإنتاج المحلي من البيض والحليب ومنتجات الألبان واللحوم وسط خطر وشيك للمجاعة.

ورغم تقلص قطاع الزراعة قبل الحرب، فقد ظلّ حيويًا للاقتصاد المحلي. وقبل الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول، نجح منتجو الأغذية في غزة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقطاع من البيض والحليب والدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والخضروات والفواكه وهي عناصر لا غنى عنها لنظام غذائي صحي ومغذي، وخاصة للأطفال.

المصادر الإضافية • EBU

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

حرب غزة: القسام تعلن قتل 14 جنديا إسرائيليا في خان يونس واستئناف محادثات الهدنة في القاهرة غدا

شاهد: أهالي غزة يقيمون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد دمرته الغارات الإسرائيلية

بعد تحقيق في مقتل عمال الإغاثة في غزة: الجيش الإسرائيلي يفصل ضابطين من الخدمة ويوبخ ثلاثة آخرين

حماية الحيوانات إيطاليا قطاع غزة منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة حيوانات