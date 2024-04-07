منظمة الأغذية والزراعة تقدم مئات الأطنان من العلف الحيواني إلى غزة لحماية الحيوانات

رغم تقلص قطاع الزراعة قبل الحرب، فقد ظلّ حيويًا للاقتصاد المحلي. وقبل الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول، نجح منتجو الأغذية في غزة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقطاع من البيض والحليب والدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والخضروات.

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تقوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بتسليم 150 طنًا من إجمالي 1.500 طن من الأعلاف الحيوانية إلى آلاف الأسر التي تنشط في مجال تربية المواشي في قطاع غزة لحماية الحيوانات ودعم الإنتاج المحلي من البيض والحليب ومنتجات الألبان واللحوم وسط خطر وشيك للمجاعة.

ورغم تقلص قطاع الزراعة قبل الحرب، فقد ظلّ حيويًا للاقتصاد المحلي. وقبل الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول، نجح منتجو الأغذية في غزة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقطاع من البيض والحليب والدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والخضروات والفواكه وهي عناصر لا غنى عنها لنظام غذائي صحي ومغذي، وخاصة للأطفال.