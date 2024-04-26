شاهد: الأقلية المسلمة تنتقد ازدواج معايير الشرطة الأسترالية في معالجتها حادثي الطعن في سيدني

بقلم: يورونيوز

انتقدت الأقلية المسلمة في أستراليا التباين في رد الشرطة على هجومي الطعن في سيدني، الجمعة.

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وقال مجلس الأئمة الوطني الأسترالي إن الهجوم على مركز تسوق بوندي جنكشن "اعتبر بسرعة مشكلة تتعلق بالصحة العقلية" بينما تم تصنيف طعن أسقف مسيحي في كنيسة بسيدني أنه عمل إرهابي على الفور.

وقالت راميا عبده سلطان، المتحدثة باسم المجلس، في بيان مشترك مع تحالف المسلمين الأستراليين وشبكة الدفاع عن المسلمين الأسترالية إن "التعامل المختلف مع حادثي العنف الأخيرين صارخ".

وأضافت: "مثل هذه التفاوتات في الرد تخلق تصوراً بوجود معايير مزدوجة في تطبيق القانون والعمليات القضائية".

وانتقدتالمتحدثة بشدة اللغة التي استخدمها المدير العام لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) مايك بيرجيس موضحة:"إن استخدام اللغة المشحونة مثل التطرف العنيف السني والدوافع الدينية من قبل المدير العام لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) مايك بيرجيس، خاصة خلال الأوقات الحساسة، ليس أمرًا متهورًا فحسب، بل هو يغذي أيضًا رهاب الإسلام ويزيد من تهميش المجتمع المسلم".

وكانت الشرطة الأسترالية القت القبض على سبعة مراهقين، على صلة بجريمة طعن أسقف في كنيسة في سيدني 15 أبريل/ نيسان الماضي.