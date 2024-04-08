فيديو: تدريبات بحرية أمريكية بمشاركة اليابان وأستراليا والفلبين في بحر جنوب الصين

بقلم: يورونيوز

أجرت البحرية الأمريكية أمس الأحد تدريبات عسكرية بمشاركة القوات اليابانية والأسترالية والفلبينية في بحر جنوب الصين.

اعلان

وتعد التدريبات العسكرية استعراضاَ للقوة الغربية في مواجهة الصين التي تسعى هي الأخرى لتأكيد مطالبها الإقليمية التي تشكل مصدر قلق كبير لواشنطن.

وقالت الدول الأربع المشاركة في التدريبات في بيان مشترك إن المناورات تأتي لتأكيد حرية الملاحة والطيران في المنطقة.

وكانت الفلبين قد أحالت نزاعاً مع الصين بشأن الحقوق البحرية إلى التحكيم الدولي في عام 2013 بعد مواجهة سياسية مع بكين.

وأكد بيان الدول الأربع، دون ذكر اسم الصين، أن قرار التحكيم الدولي لعام 2016، الذي أبطل مطالب الصين لأسباب تاريخية، نهائي وملزم قانوناً.

ورفضت الصين المشاركة في التحكيم قراره وتواصل تحديه.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد حذرت العام الماضي من إجراء تدريبات عسكرية تشارك فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المياه المتنازع عليها مما يضر بأمنها ومصالحها الإقليمية.