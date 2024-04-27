EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

بسبب منع نشاطات مؤيدة لفلسطين.. طلاب أمريكيون يرفعون دعوى قضائية ضد مدرستهم

تظاهرات طلابية داعمة للفلسطينيين في الولايات المتحدة
تظاهرات طلابية داعمة للفلسطينيين في الولايات المتحدة Copyright Damian Dovarganes/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Damian Dovarganes/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

رفع طلاب في إحدى المدارس العامة في واشنطن العاصمة دعوى قضائية ضد مديرهم والمنطقة التعليمية بسبب الرقابة الإدارية على خطاب اتحاد الطلاب العرب المؤيد للفلسطينيين، وفقًا للدعوى التي رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في مقاطعة كولومبيا.

اعلان

وتقول الدعوى القضائية، إن حقوق طلاب مدرسة جاكسون ريد الثانوية قد انتهكت "لأن المدرسة لا تريد أن يتم الاستماع إلى وجهة نظرهم التي تتعلق بالحرب المستمرة في غزة وتأثيراتها على الشعب الفلسطيني".

وتأتي هذه الدعوى في الوقت الذي يحتج فيه الطلاب في الجامعات والكليات في جميع أنحاء البلاد من أجل إنهاء الحرب على غزة.

ووفق الدعوى، مُنع النادي من إقامة أمسية الثقافة الفلسطينية بالطريقة التي أرادها الطلاب، وأنه مُنع من توزيع "مجلة" من صفحة واحدة تشرح الرموز الفلسطينية المختلفة، ولم يُسمح لهم بتقديم "وشم" يرسم على الوجه أو توزيع ملصقات مؤيدة لفلسطين.

المجلة التي كان الطلاب ينوون توزيعها
المجلة التي كان الطلاب ينوون توزيعهاArab Student Union via ACLU

كما تتهم الدعوى إدارة المدرسة بمنع النادي من عرض فيلم وثائقي أثناء الغداء يسمى "احتلال العقل الأمريكي" الذي ينتقد معاملة إسرائيل للفلسطينيين.

وقال الطلاب إنهم سعوا إلى إقامة أمسية الثقافة الفلسطينية في شهر يناير/كانون الثاني، ولكن تمت إزالة الحدث من التقويم الرسمي للمدرسة. كما تم رفض المحاولات المتكررة للحصول على الموافقة على عقد الحدث في وقت لاحق.

ويبحث الطلاب عن قاضٍ فيدرالي للتعامل مع هذه القضية بسرعة، حتى يتمكنوا من استضافة العرض الوثائقي قبل انتهاء المدرسة لكبار السن في 7 حزيران/ يونيو.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بينهم 5 أمريكيين.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل سبعة يهود حاولوا إدخال مساعدات إلى غزة

تقرير استخباراتي أمريكي: بوتين لم يأمر بقتل المعارض الروسي نافالني

بسبب استدعاء الشرطة.. مجلس جامعة كولومبيا الأمريكية يدعو للتحقيق مع إدارتها

الولايات المتحدة الأمريكية غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني