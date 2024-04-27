بسبب منع نشاطات مؤيدة لفلسطين.. طلاب أمريكيون يرفعون دعوى قضائية ضد مدرستهم

بقلم: يورونيوز

رفع طلاب في إحدى المدارس العامة في واشنطن العاصمة دعوى قضائية ضد مديرهم والمنطقة التعليمية بسبب الرقابة الإدارية على خطاب اتحاد الطلاب العرب المؤيد للفلسطينيين، وفقًا للدعوى التي رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في مقاطعة كولومبيا.

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وتقول الدعوى القضائية، إن حقوق طلاب مدرسة جاكسون ريد الثانوية قد انتهكت "لأن المدرسة لا تريد أن يتم الاستماع إلى وجهة نظرهم التي تتعلق بالحرب المستمرة في غزة وتأثيراتها على الشعب الفلسطيني".

وتأتي هذه الدعوى في الوقت الذي يحتج فيه الطلاب في الجامعات والكليات في جميع أنحاء البلاد من أجل إنهاء الحرب على غزة.

ووفق الدعوى، مُنع النادي من إقامة أمسية الثقافة الفلسطينية بالطريقة التي أرادها الطلاب، وأنه مُنع من توزيع "مجلة" من صفحة واحدة تشرح الرموز الفلسطينية المختلفة، ولم يُسمح لهم بتقديم "وشم" يرسم على الوجه أو توزيع ملصقات مؤيدة لفلسطين.

المجلة التي كان الطلاب ينوون توزيعها Arab Student Union via ACLU

كما تتهم الدعوى إدارة المدرسة بمنع النادي من عرض فيلم وثائقي أثناء الغداء يسمى "احتلال العقل الأمريكي" الذي ينتقد معاملة إسرائيل للفلسطينيين.

وقال الطلاب إنهم سعوا إلى إقامة أمسية الثقافة الفلسطينية في شهر يناير/كانون الثاني، ولكن تمت إزالة الحدث من التقويم الرسمي للمدرسة. كما تم رفض المحاولات المتكررة للحصول على الموافقة على عقد الحدث في وقت لاحق.

ويبحث الطلاب عن قاضٍ فيدرالي للتعامل مع هذه القضية بسرعة، حتى يتمكنوا من استضافة العرض الوثائقي قبل انتهاء المدرسة لكبار السن في 7 حزيران/ يونيو.