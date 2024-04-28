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سموتريتش لنتيناهو: إذا قررتم رفع الراية البيضاء والتراجع عن اجتياح رفح فلا يحق لحكومتكم الاستمرار

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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في تهديد مبطن بالاستقالة.. سموتريتش لنتنياهو: إذا ألغيت اجتياح رفح فلن تكون لحكومتك صلاحية للاستمرار

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حذر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التراجع عن فكرة اجتياح مدينة رفح، قائلا "إذا ألغيت اجتياح رفح، فلن تكون لحكومتك صلاحية للاستمرار".

وفي تسجيل مصور نشره عبر منصة "إكس"، رفض الوزير اليميني المتطرف اتفاقاً بوساطة مصرية مع حماس لاستعادة عشرات الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح رهائن فلسطينيين.

وأشار إلى أن الموافقة على مقترح الصفقة المصري هي بمثابة "استسلام مهين يمنح النصر للنازيين على ظهر مئات من جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا في المعارك".

وقال سموتريتش، "إذا قررتم رفع العلم الأبيض، وإلغاء اجتياح رفح على الفور لتحقيق هدف تدمير حماس واستعادة السلام لسكان جنوب إسرائيل وجميع مواطني البلاد، وإعادة إخواننا وأخواتنا المختطفين المحتجزين إلى منازلهم، فلن يكون للحكومة التي ترأسها أي حق لتستمر".

وتجري إسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة مع حركة حماس بشأن التوصل لاتفاق يضمن استعادة الرهائن المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر.

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