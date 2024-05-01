نتنياهو لبلينكن: إذا لم تتخل حماس عن شرط إنهاء الحرب فلن يكون هناك اتفاق وسنجتاح رفح

بقلم: يورونيوز

ذكر موقع "والا" العبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن مطالب حركة حماس التي تقضي بإنهاء الحرب على غزة لن تؤدي إلى التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

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وأفاد الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن رئيس الوزراء قال لبلينكن خلال لقاء جمعهما الأربعاء في القدس، إن إسرائيل لا توافق على إنهاء الحرب، وأن "اجتياح رفح ليس مشروطا بأي شيء آخر".

وأضاف أن نتنياهو أكد خلال اجتماع دام لمدة ساعتين، أنه إذا لم تتخل الحركة الإسلامية عن مطلبها هذا، فلن يكون هناك اتفاق، وستقوم إسرائيل باجتياح رفح.

ولفت الموقع العبري إلى أن بلينكن أكد بدوره لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة تعارض عملية عسكرية في رفح من دون وجود خطة قابلة للتنفيذ لحماية المدنيين وإخلائهم من المدينة بشكل منظم.

وأشار المسؤول الأمريكي في حديثه لموقع "والا"، إلى أن واشنطن تعتقد أن هناك طرقًا أفضل لهزيمة كتائب حماس الأربع التي تزعم إسرائيل وجودها في رفح من اجتياح المدينة التي تؤوي مليون ونصف فلسطيني نزحوا من بيوتهم بعد أن شنت إسرائيل حربا دامية على القطاع قبل 7 أشهر.

ووصل بلينكن إلى إسرائيل صباح اليوم، بعد زيارته المملكة العربية السعودية لبحث "الخطة ب"، بحال لم يتم التوصل لاتفاق تطبيع علاقات إسرائيلي-سعودي بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة وعدم إمكانية الوصول إلى اتفاق حول حل قضية الدولة الفلسطينية، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وخلال زيارته للدولة العبرية، التقى بلينكن أيضا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس المعارضة يائير لبيد.

وأعلن ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الأربعاء أن بلينكن نوّه إلى التحسن في ما يتعلق بوصول المساعدات إلى غزة، وأنه "جدد التأكيد على أهمية تسريع وتيرة هذا التحسن والحفاظ عليه".