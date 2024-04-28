بعد أن فاجأ الجميع بعزمه الاستقالة.. أنصار سانشيز يتظاهرون لدعمه وسط اتهامات فساد لزوجته

بقلم: يورونيوز

يأتي ذلك بعد أن أعلن سانشيز عزمه الاستقالة من منصبه بعد أن أعلنت محكمة في مدريد فتح تحقيق بحق زوجته بيجونيا جوميز بشبهة استغلال نفوذ وفساد.

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تجمع أنصار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته خارج مقر الحزب الاشتراكي الحاكم في مدريد يوم السبت، مطالبين رئيس الوزراء بالبقاء في منصبه.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن سانشيز عزمه الاستقالة من منصبه بعد أن أعلنت محكمة في مدريد فتح تحقيق بحق زوجته بيجونيا جوميز بشبهة استغلال نفوذ وفساد.

وألقى سانشيز، رئيس الوزراء البالغ من العمر 52 عامًا، باللوم في التحقيق القضائي على هجمات “زائفة” شنها معارضون من اليمين واليمين المتطرف في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية.

وعلق سانشير نشاطاته حتى يوم الاثنين، مشيرا إلى أنه سيتخذ قراره النهائي يومها.