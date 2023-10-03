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عاجل. العاهل الإسباني يكلف بيدرو سانشيز بتشكيل حكومة

أمام سانشيز مهلة حتى 27 نوفمبر
أمام سانشيز مهلة حتى 27 نوفمبر Copyright Bernat Armangue/AP.
بقلم:  يورونيوز
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كلف ملك إسبانيا فيليبي السادس الثلاثاء، رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب.

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وقالت رئيسة مجلس النواب فرانسينا أرمينيغول في خطاب متلفز إن الملك الذي أجرى محادثات مع الأحزاب الإسبانية: "أبلغني بقراره باقتراح بيدرو سانشيز كمرشح لرئاسة الحكومة".

وبهدف الحصول على ثقة النواب، التي لم يتمكن منافسه المحافظ ألبرتو نونييس فيخو زعيم الحزب الشعبي الإسباني من الحصول عليها الأسبوع الماضي، يتعين على سانشيز الحصول على دعم حاسم من الانفصاليين الكاتالونيين الذين يطالبون في المقابل بعفو مثير للجدل.

ولدى سانشيز الذي يترأس الحكومة منذ عام 2018، مهلة حتى 27 من تشرين الثاني/نوفمبر للحصول على ثقة البرلمان. وفي حال عدم حصوله على ذلك، سيتم تلقائيا الدعوة لإجراء انتخابات جديدة على الأرجح في منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.

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