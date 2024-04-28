"كفى!".. مظاهرات في أستراليا تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة ورئيس الوزراء ينضم للمحتجين

بقلم: يورونيوز

خرج آلاف الأشخاص الأحد في جميع أنحاء أستراليا، للمطالبة بتحرك عاجل لإنهاء العنف ضد المرأة.

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وشهدت المظاهرات مشاركة واسعة النطاق من النساء والرجال، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي حضر مسيرة في كانبيرا.

وتناولت المسيرات مجموعة من القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك القتل العائلي والاعتداء الجنسي والمضايقة. كما طالب المتظاهرون بتحسين خدمات دعم الضحايا وزيادة تمويل المبادرات الوقائية.

تأتي هذه الاحتجاجات بعد ازدياد ملحوظ في حوادث قتل النساء في البلاد، والتي أثارت غضبًا واسع النطاق وإعادة التركيز على قضية العنف ضد المرأة.

وفي خطاب ألقاه في كانبيرا، قال ألبانيز إن العنف يمثل أزمة وطنية.

وقال: "نحن هنا اليوم لنطالب الحكومات على جميع المستويات بأن تعمل بشكل أفضل، بما في ذلك حكومتي، بما في ذلك حكومات كل ولاية وإقليم".