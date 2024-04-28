EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

"كفى!".. مظاهرات في أستراليا تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة ورئيس الوزراء ينضم للمحتجين

مظاهرات تطالب بانهاء العنف ضد المرأة في أستراليا
مظاهرات تطالب بانهاء العنف ضد المرأة في أستراليا Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

خرج آلاف الأشخاص الأحد في جميع أنحاء أستراليا، للمطالبة بتحرك عاجل لإنهاء العنف ضد المرأة.

اعلان

وشهدت المظاهرات مشاركة واسعة النطاق من النساء والرجال، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي حضر مسيرة في كانبيرا.

وتناولت المسيرات مجموعة من القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك القتل العائلي والاعتداء الجنسي والمضايقة. كما طالب المتظاهرون بتحسين خدمات دعم الضحايا وزيادة تمويل المبادرات الوقائية.

تأتي هذه الاحتجاجات بعد ازدياد ملحوظ في حوادث قتل النساء في البلاد، والتي أثارت غضبًا واسع النطاق وإعادة التركيز على قضية العنف ضد المرأة.

وفي خطاب ألقاه في كانبيرا، قال ألبانيز إن العنف يمثل أزمة وطنية.

وقال: "نحن هنا اليوم لنطالب الحكومات على جميع المستويات بأن تعمل بشكل أفضل، بما في ذلك حكومتي، بما في ذلك حكومات كل ولاية وإقليم".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

اشتباكات عنيفة في الفلبين بين الشرطة ومتظاهرات في مسيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي

أرقام صادمة في يوم المرأة العالمي: 63 امرأة يُقتلن كل يوم.. الحرب على غزة حرب على النساء أيضا

إيطاليا تحتفل بعيد الحب على طريقتها.. مظاهرة تندد بالعنف الممارس ضد المرأة

نساء مظاهرات العنف ضد المرأة أستراليا