شاهد: حريق هائل يلتهم مبنى على الطراز القوطي إثر ضربة روسية على مدينة أوديسا

بقلم: يورونيوز

اندلع حريق في مبنى على الطراز القوطي في أوديسا يوم الاثنين، بعد هجوم صاروخي روسي على المدينة الساحلية الجنوبية، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

اعلان

وأظهرت لقطات فيديو النيران وهي تشب في أبراج المبنى المصمم على الطراز القوطي، مع تصاعد دخان أسود كثيف في السماء.

وبحسب تصريحات الحاكم الإقليمي، أوليه كيبر، على موقع تلغرام، قُتل أربعة أشخاص وثلاث نساء ورجل واحد وأصيب 27 آخرون في الضربة الصاروخية الروسية على المباني السكنية و"البنية التحتية المدنية".

وكان من بين المصابين طفلان وامرأة حامل، في حين لا يزال أربعة من الجرحى في حالة خطيرة، وفقًا للمعلومات المحدّثة.