الحوثيون يوسعون دائرة هجماتهم ويستهدفون بالصواريخ سفينة شحن في البحر الأحمر

بقلم: يورونيوز

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري اليوم الاثنين، أن سفينة حاويات ترفع علم مالطا تم استهدافها بـ3 صواريخ قبالة ساحل اليمن الغربي بسبب استمرار تجارتها مع إسرائيل.

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تلقت شركة أمبري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغًا عن تعرض سفينة الشحن CMA CGM Manta Ray للاستهداف على بعد 54 ميلًا شمال غرب مدينة المخا اليمنية المطلة على باب المندب، عندما كانت تبحر من جيبوتي إلى مدينة جدة غربي السعودية.

وقالت أمبري: "استُهدفت السفينة بسبب التجارة المستمرة لمشغّلها المدرج في القائمة مع إسرائيل".

ولم يصدر أي تصريح عن الحوثيين، رغم أن الشكوك تحوم حول الجماعة التي عادة ما تستغرق عدة ساعات قبل تبني هجماتها.

وأشارت الهيئة في منشور على منصة إكس إلى أن السفينة تعرضت لأضرار لكن طاقمها بأمان، وقالت إن السلطات تحقق في الحادث، ونصحت السفن بتوخي الحذر في أثناء إبحارها في المنطقة وإبلاغها عن أي نشاط مشتبه فيه.

وتأتي الحادثة الجديدة في سياق الهجمات التي يشنها الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب ردًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقد انخفضت هجمات الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة، مع شن القوات الأمريكية والبريطانية منذ أشهر ضربات مستمرة على مواقعهم، وتكهن المسؤولون الأمريكيون بأن أسلحتهم نفدت بعد إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ بشكل مطرد لعدة أشهر.

ومع ذلك، فقد جدد الحوثيون هجماتهم في وقت مبكر من صباح يوم أمس الأحد، وقال الجيش الأمريكي إنه اشتبك مع خمس طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر "شكلت تهديداً وشيكاً على التحالف الذي تقوده أمريكا والسفن التجارية في المنطقة".

ولم تذكر القيادة المركزية الأمريكية في بيانها ما إذا تم تدمير الطائرات المسيرة.

وأعلن الحوثيون يوم السبت بأنهم أسقطوا طائرة أخرى من طائرات MQ-9 Reaper بدون طيار التابعة للجيش الأمريكي، وبثوا لقطات لأجزاء تتطابق مع أجزاء معروفة من الطائرة.

وأقر المقدم في سلاح الجو الأمريكي برايون ج. ماكغاري، المتحدث باسم وزارة الدفاع، لوكالة أسوشيتد برس يوم السبت بأن "طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحطمت في اليمن". وقال إن التحقيق جارٍ، دون الخوض في تفاصيل.