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مباشر. الحرب على غزة| قصف إسرائيلي مستمر والوسطاء ينتظرون ردّ حماس على مقترح الهدنة

فلسطينيون يقيمون صلاة الجنازة على جثامين عدد من الأشخاص قتلوا خلال القصف الإسرائيلي
فلسطينيون يقيمون صلاة الجنازة على جثامين عدد من الأشخاص قتلوا خلال القصف الإسرائيلي Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ206، حيث قتل 5 أشخاص بينهم أطفال ونساء في قصف ليلي استهدف منزلًا في غزة، كما قُتلت امرأتين في قصف استهدف أحد المنازل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وقتل القصف الليلي على رفح نحو 20 شخصًا.

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 وارتفع عدد القتلى في القطاع إلى 34,454 والإصابات إلى 77,575 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

دبلوماسيًا، تتواصل جهود عقد هدنة جديدة ويتوقع أن تسلم حماس ردّها على على اقتراح الهدنة.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، تناولا فيه اقتراح الهدنة ووضع الرهائن.
أحداث يوم أمس 

آخر تطورات الحرب في غزة

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