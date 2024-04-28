بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ205 وسط تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع.

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دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ205 وسط تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، شنت المقاتلات الإسرائيلية قصفًا على منطقة الزوايدة وسط القطاع، فيما قصفت الدبابات أحياء في شمال القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة نفّذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واقتحامات لعدة مناطق فلسطينية، من بينها بلدات وقرى مجاورة لنابلس وطولكرم وأريحا.

أما في إسرائيل فقد احتشد الآلاف في تل أبيب مساء السبت مطالبين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة مع حماس للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وباستقالة نتنياهو وحكومته.

وفي هذا السياق، من المترقب أن تردّ حماس قريبًا على مقترح إسرائيلي جديد بشأن الإفراج عن المحتجزين وتبادل الأسرى.

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