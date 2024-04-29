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شاهد: طقوس أحد الشعانين للروم الأرثودكس في القدس

extract video
extract video Copyright Mahmoud Illean/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Mahmoud Illean/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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احتفلت الطوائف المسيحية التي تتّبع التقويم الشرقي الأحد، بطقوس أحد الشعانين في القدس

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ويظهر الفيديو بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث ورجال الدين وهم يحملون سعف النخيل خلال موكب اتجه إلى كنيسة القيامة.

وكان عدد الحضور أقل من المعتاد كما تقلصت مظاهر البهجة بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر 6 أشهر.

وقال الأب صموئيل أرويان، الذي حضر حدث أحد الشعانين: "نصلي من أجل العالم أجمع، من أجل أولئك الذين يعانون".

تشترط إسرائيل على الفلسطينيين، المسلمين والمسيحيين، تصاريح خاصة للعبور من حواجزها العسكرية المحيطة بالقدس والوصول إلى أماكن العبادة، خاصة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

المصادر الإضافية • أ ب

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