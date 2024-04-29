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ستولتنبرغ: "الناتو لم يف بوعوده لأوكرانيا في الوقت المناسب.. ولكن الدعم آت"

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، أوكرانيا، الاثنين 29 أبريل 2024. (صورة من أسوشييتد برس/إفريم لوكاتسكي)
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، أوكرانيا، الاثنين 29 أبريل 2024. (صورة من أسوشييتد برس/إفريم لوكاتسكي) Copyright Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  Euronews مع AP & EBU
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، أوضح الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن دول الناتو فشلت في الوفاء بما وعدت به أوكرانيا في الوقت المناسب.

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قال ستولتنبرغ إن دول الناتو فشلت في الوفاء بوعودها أوكرانيا في الوقت المناسب، مما سمح لروسيا باستغلال مزايا ساحة المعركة وتحقيق التقدم الميداني.

وبين الأمين العام للناتو قوله، إن الجيش الروسي يحاول الآن أن يستغل الوضع  لصالحه في وقت تنتظر فيه اوكرانيا الإمدادات من الشركاء، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ستولتنبرغ: "إن الالتزام بوعد التسليم تعني حرفيًا استقرار خط المواجهة، بما يتضمنه ذلك من مدفعية من عيار 155، وأسلحة بعيدة المدى ودفاع مضاد للطائرات، وفي المقام الأول منظومة باتريوت. هذا ما لدى الشركاء، وما ينبغي العمل عليه هنا في أوكرانيا لتدمير الطموحات الإرهابية الروسية، إذ يستعد الجيش الروسي لشن المزيد من الهجمات، وينبغي علينا معًا تعطيل الهجوم الروسي، ولدى شركائنا جميع الوسائل اللازمة لذلك".

وقال ستولتنبرغ: "لقد تم التفوق على أوكرانيا بالسلاح لعدة أشهر.. ولكن لم يفت الأوان بعد لانتصار أوكرانيا.. الآن هناك المزيد من الدعم آت في الطريق".

من جانبه قال زيلينسكي إن الإمدادات الغربية الجديدة من العتاد والسلاح  بدأت في الوصول إلى أوكرانيا، ولكن ببطء. ويأتي الاجتماع بعد يوم من بث التلفزيون الرسمي الروسي لقطات، لمعرض المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا، حيث عرضت حوالي ثلاثين مركبة مدرعة، من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى في المعرض.

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