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"رفح يمكنها الانتظار، الرهائن لا يمكنهم".. متظاهرون يغلقون الشوارع في تل أبيب

المظاهرات في تل أبيب
المظاهرات في تل أبيب Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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وتتزايد الضغوط الشعبية التي تطالب حكومة نتنياهو بوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.

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تظاهر المئات من الإسرائيليين في شوارع تل أبيب مساء الاثنين الذي يصادف آخر أيام عطلة عيد الفصح، وطالبوا الحكومة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ووضع المتظاهرون لافتات عملاقة في الشارع، كرسائل للحكومة الإسرائيلية منها رسالة كتبوا فيها "رفح يمكنها الانتظار، الرهائن لا يمكنهم" بينما أشعلوا النار وأغلقوا بعض الشوارع.

ويأتي الاحتجاجات في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل وحماس لقبول مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بعد أشهر من المفاوضات الفاشلة.

وفي الوقت الذي تتوعد فيه إسرائيل بشن هجوم على مدينة رفح، عاد وفد حماس من القاهرة إلى الدوحة من أجل التباحث بشأن عرض الهدنة الجديد الذي تم تقديمه.

المصادر الإضافية • أ ب

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