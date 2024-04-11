فيديو. بعد أن جرفت مياه الفيضانات حافلتهم.. إنقاذ 50 راكبًا علقوا وسط نهر في كينيا

أنقذ رجال الدفاع المدني في شمال كينيا واحدًا وخمسين راكبًا من حافلة جرفتها مياه الفيضانات. وقال قائد مقاطعة تانا ريفر، علي ندييما إن الحافلة علقت في النهر على بعد حوالي 30 مترًا من الجسر، على الرغم من انحسار المياه. وأضاف أنه تم إغلاق الطريق إلى أجل غير مسمى.

وتبحث الشرطة عن السائق المتهم بتجاهل مخاوف الركاب وإصراره على السواقة عبر المياه. وقالت الشرطة إن بعض الركاب هربوا قبل أن تغمر المياه الحافلة بقليل، بينما صعد آخرون إلى السطح.

ووقع الحادث بعد ساعات من إعلان مصلحة الطرق في كينيا عن إغلاق جزء آخر من الطريق الذي غمرته المياه بعد أن فاض نهر تانا بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة. وكانت الحكومة قد أصدرت يوم الإثنين تحذيرًا لسكان مقاطعتي تانا ريفر ولامو من الفيضانات التي اخترقت سدًّا في جزء آخر من النهر.