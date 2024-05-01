فيديو: وزير الخارجية الفرنسي يستكمل جولته الإقليمية بلقاء نظيره المصري

بقلم: يورونيوز

التقى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الأربعاء نظيره المصري سامح شكري في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وناقش الوزيران الوضع في غزة وسط تكهنات بقرب الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب القطاع الفلسطيني.

وكان سيجورنيه قد التقى بوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس أمس الثلاثاء وذلك عقب زيارته جنوب لبنان الأسبوع الماضي في محاولة لتهدئة التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن زيارة سيجورنيه "تأتي في إطار استكمال التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزيرين لحلحلة الوضع المتأزم في قطاع غزة واحتواء التصعيد الإقليمي بالمنطقة".

كذلك أطلع الوزير الفرنسي شكري على محصلة اتصالاته ولقاءاته خلال زياراته الأخيرة لإسرائيل ولبنان قبيل قدومه إلى مصر، حسب المتحدث المصري.

وأضاف المتحدث بأن "المحادثات تضمنت تبادل التقييمات بشأن مفاوضات الهدنة الجارية بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين".

وذكر المتحدث الرسمي للخارجية المصرية أن المحادثات تطرقت أيضًا إلى الوضع المحتدم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة.

وقُتل ما لا يقل عن 34 ألف شخصاً خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي بدأت عقب الهجوم المفاجئ لحركة حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات إسرائيلية وأدى إلى مقتل حوالي 1.200 شخصاُ بغلاف غزة في السابع من أكتوبر - تشرين الأول.

وأدت الحرب المستمرة إلى تشريد حوالي 80% من سكان قطاع غزة والبالغ عددهم 2.3 نسمة