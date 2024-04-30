الاحتجاجات تتصاعد ضد الحرب في غزة.. عشرات الطلبة يتحصنون في قاعة هاملتون بجامعة كولومبيا

ظهرت الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة في العديد من الجامعات وتم اعتقال عشرات الطلبة من جامعات امريكية مختلفة.

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تحصن العشرات من طلبة جامعة كولومبيا داخل مبنى أكاديمي في حرم مدرسة مانهاتن العليا، وقالت صحيفة كولومبيا سبكتاتور الطلابية إن أبواب هاملتون هول مغلقة بالطاولات والكراسي والحواجز المعدنية أو تم إغلاقها بالأقفال أو الحبال من قبل عشرات المتظاهرين الذين اقتحموا المبنى.

وتجمع العشرات من المتظاهرين في الخارج، وشكلوا سلسلة بشرية لإغلاق الأبواب وهتفوا "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" و"فلسطين ستعيش إلى الأبد". ويعتصم الطلاب منذ أيام احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في غزة، وهددت الجامعة بفصلهم مالم يتم فض الاعتصام ورفع الخيم من حرم الجامعة.

وفي كارولينا، احتشد طلبة الجامعة خارج الخيام في ساحة بولك، بتشابل هيل، التابع للحرم المركزي لجامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة، كجزء من الاحتجاج ضد الحرب في غزة يوم الاثنين.

وتم نصب الخيام في الليلة السابقة بعد احتجاج طلابي ضخم، دعا خلاله الطلبة الغاضبون إدارة الجامعة على "كشف" و"سحب" استثماراتها في إسرائيل. كما أقام الطلاب حاجزًا حول الخيام للتجمع.

الاحتجاجات تأخذ منحى آخر

مع اقتراب احتفالات التخرج، تفكر الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في طريقة تمكنها من إخلاء مخيمات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، في الوقت الذي استعانت فيه بعض الجامعات بالشرطة لفض اعتصامات الطلبة، قامت جامعات أخرى بالتفاوض بينما قررت بعض الجامعات بتهديد الطلبة بالفصل ما صعد من الموقف كما حدث في جامعة كولومبيا.

وناهز عدد الاعتقالات في الجامعات في جميع أنحاء البلاد 1000 شخص مع انتهاء الأيام الأخيرة من الفصل الدراسي. وتجبر هذه الضجة الكليات على النظر في علاقاتها المالية مع إسرائيل، فضلا عن دعمها لحرية التعبير.

عشرات الاعتقالات في جامعة تكساس

وفي جامعة تكساس في أوستن، قال محام إن ما لا يقل عن 40 متظاهرًا اعتقلوا يوم الاثنين. وكانت المواجهة بمثابة تصعيد في الحرم الجامعي الذي يضم 53 ألف طالب في عاصمة الولاية، حيث تم اعتقال أكثر من 50 متظاهرًا الأسبوع الماضي.

أصبحت محنة الطلبة الذين تمّ اعتقالهم جزءًا أساسيًا من الاحتجاجات، ويطالب الطلاب وعدد متزايد من أعضاء هيئة التدريس بالعفو عن المتظاهرين. ويدور النقاش حول ما إذا كانت عمليات التعليق وتبعاتها القانونية ستتبع الطلاب مستقبلا.

في جامعة جنوب كاليفورنيا، تحدث منظمو المخيم الكبير مع رئيسة الجامعة كارول فولت لالتي رفضت مناقشة التفاصيل لكنها قالت إنها استمعت إلى مخاوف المتظاهرين وإن المحادثات ستستمر يوم الثلاثاء.

جنوب كاليفورنيا تثير الجدل

أثارت جامعة جنوب كاليفورنيا جدلاً منذ اسبوعين عندما رفض مسؤولون السماح للطالب المتفوق، الذي دعم الفلسطينيين علنًا، بإلقاء خطاب حفل التخرج، مستشهدين بمخاوف أمنية. كما ألغى المسؤولون الخطاب الرئيسي للمخرج جون إم تشو، وهو أحد خريجي المؤتمر، ورفضوا منح أي درجات فخرية.

ألهمت ردود الفعل العنيفة، وكذلك المظاهرات في كولومبيا، إقامة المعسكر والاحتجاجات في الحرم الجامعي الأسبوع الماضي حيث ألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على 90 شخصًا، ما جعل الجامعة تلغي حفل التخرج الرئيسي.

العدوى تنتقل إلى جامعات مرموقة

وبينما تحاول إدارات الجامعات فض الاعتصامات، يتمسك الطلبة بموقفهم. ومع تستمرالمواجهات بجامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا، وييل. كما قامت الشرطة في جامعة فيرجينيا كومنولث إلى فض معسكر هناك في وقت متأخر من يوم الاثنين واشتبكت مع المتظاهرين.