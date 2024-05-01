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كوريا الجنوبية تدرس إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة في إطار تحالف " أوكوس"

وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو تاي يول، يسار، ووزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي شين وون سيك، في اجتماع وزيري الخارجية والدفاع الأسترالي والكوري الجنوبي ملبور 1 آيار 2024
وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو تاي يول، يسار، ووزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي شين وون سيك، في اجتماع وزيري الخارجية والدفاع الأسترالي والكوري الجنوبي ملبور 1 آيار 2024 Copyright ROD McGUIRK/AP
Copyright ROD McGUIRK/AP
بقلم:  يورونيوز
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أفاد وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك أن كوريا الجنوبية تدرس إمكانية مشاركة التكنولوجيا العسكرية المتقدمة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في إطار تحالف "أوكوس".

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وقال شين إنه  تمت مناقشة هذا الاحتمال خلال اجتماعات استمرت يومين بين وزيري الدفاع والخارجية في كوريا الجنوبية وأستراليا وانتهت في مدينة ملبورن الأسترالية، الأربعاء.

واتفقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عام 2021 على تزويد أستراليا بأسطول من الغواصات التي تعمل بالتكنولوجيا النووية الأمريكية بموجب اتفاقية  "أوكوس- AUKUS" ( اختصار لأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.)، لمواجهة الوجود العسكري الصيني المتزايد.

ويمكن للدول أن تشارك في الركيزة الثانية من الاتفاقية "AUKUS Pillar 2"، التي تتضمن مجموعة كبيرة من التقنيات الأمنية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية والأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ورحب شين، بدعوة الشركاء الثلاثة لكوريا الجنوبية قائلاً: "نرحب بأن أعضاء أوكوس يعتبرون كوريا شريكاً في الركيزة الثانية. سوف تساهم قدرات كوريا العلمية والتكنولوجية المتميزة في تحقيق السلام والاستقرار في تطوير الركيزة الثانية من الاتفاقية والسلام الإقليمي".

وتتجه اليابان أيضاً نحو المفاوضات الرسمية لتكون جزءًا من التطوير والمشاركة التكنولوجية للركيزة الثانية لـ"أوكوس".

ورحب وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز بجهود كوريا الجنوبية لبناء علاقتها مع اليابان، التي تشكل مع أستراليا والولايات المتحدة والهند حواراً أمنيًا يعرف باسم الرباعي.

المصادر الإضافية • أ ب

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