بينها أمريكا وكوريا الجنوبية.. قوات بحرية من ثلاث دول تهبط على شاطئ تايلاندي في تدريبات "كوبرا غولد"

بقلم: يورونيوز

بدعم من المقاتلات النفاثة التي حلقت على ارتفاع منخفض والقصف البحري، وصل مشاة البحرية من الدول الثلاث إلى شاطئ هات ياو بمقاطعة تشونبوري التايلاندية، على بعد حوالي 180 كيلومترا جنوب بانكوك.

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اقتحمت قوات من مشاة البحرية الأمريكية والتايلاندية والكورية الجنوبية شاطئا تايلانديا الجمعة كجزء من مناورة "كوبرا غولد" العسكرية السنوية.

وبدعم من المقاتلات النفاثة التي حلقت على ارتفاع منخفض والقصف البحري، وصل مشاة البحرية من الدول الثلاث إلى شاطئ هات ياو بمقاطعة تشونبوري التايلاندية، على بعد حوالي 180 كيلومترا جنوب بانكوك.

قادت البحرية التايلاندية العملية، وتبعتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية بالترتيب.

وكانت العملية قائمة على السيناريو التالي، السيطرة على شاطئ ضد قوة معارضة والاحتفاظ به.

وأشار الجنرال الأمريكي كريستوفر ستون، قائد العملية العسكرية، إلى أن الجانب الأكثر أهمية خلال التدريبات هو بناء العلاقات من أجل التعاون الفعال، والاستعداد للتصرف على نحو سريع وفعال في حال وقوع حدث طارئ.

تم إجراء مناورة "كوبرا غولد" لأول مرة في عام 1982.

وتعتبر مناورات "كوبرا غولد" السنوية من أكبر التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات التي تجري في العالم.

على الرغم من مشاركة ثلاث دول فقط في هذا التدريب، إلا أن العديد من الدول الأخرى تشارك في جوانب أخرى من العملية، التي ستنتهي في 8 مارس/آذار. ومن بين الدول المشاركة اليابان وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا.

وأعلن البنتاغون قبل أيام، أن نحو 4500 جندي أمريكي يشاركون في مناورات "كوبرا غولد" التي تجري في تايلاند وتضم 30 دولة.