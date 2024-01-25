لافروف: الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان يستعدون لخوض حرب ضد كوريا الشمالية

بقلم: يورونيوز

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية بالاستعداد العسكري لخوض حرب ضد كوريا الشمالية.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة إن هذا الحلف العسكري بقيادة واشنطن يجري تدريبات ومناورات عسكرية واسعة تحضيراّ للمواجهة مع بيونغ يانغ.

وكانت الدول الثلاث قد قالوا سابقاً إن التدريبات المشتركة تجرى لأغراض دفاعية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية.

وقال لافروف خلال المؤتمر: "إنهم يستعدون للحرب مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية)".

وأضاف بأن هناك تعاوناً على الصعيد النووي بين الدول الثلاث، بالإضافة لخطط حول إنشاء قواعد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بالقرب من الحدود الكورية الشمالية.

وأجرت الدول الثلاث مناورات بحرية مشتركة الأسبوع الماضي شاركت فيها حاملة طائرات أمريكية في أحدث استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.

وأكد لافروف أن العلاقة بين روسيا وكوريا الشمالية "تسير بشكل جيد وتتطور بشكل نشيط".

ويساند زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الحرب الروسية في أوكرانيا علناً، في وقت تتزايد فيه المزاعم الأمريكية والأوكرانية بأن موسكو تستخدم أسلحة كورية شمالية في أوكرانيا.

وعندما سئل عن تصريحات لافروف، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ليم سوسوك إنها تعكس "ادعاءات كوريا الشمالية الكاذبة والمضللة باستمرار في الوقت الذي تحاول فيه إلقاء اللوم على العالم الخارجي أثناء تطوير الأسلحة النووية والصواريخ وفقًا لجدولها الزمني الخاص".