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بسبب دعمه لحماس على تطبيق واتساب.. ضابط شرطة بريطاني يواجه تهماً إرهابية

صورة من الارشيف- ضابط شرطة مسلح يحرس مبنى البرلمان في لندن، 14 أكتوبر 2016.
صورة من الارشيف- ضابط شرطة مسلح يحرس مبنى البرلمان في لندن، 14 أكتوبر 2016. Copyright Frank Augstein/AP
Copyright Frank Augstein/AP
بقلم:  يورونيوز
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يواجه ضابط شرطة بريطاني اتهامات بالإرهاب لأنه أظهر دعمه لحركة حماس عبر تطبيق واتساب، حسبما ذكرت هيئة مراقبة الشرطة، الأربعاء.

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وذكر المكتب المستقل المعني بسلوك الشرطة، أن الشرطي في مقاطعة ويست يوركشاير، محمد عادل ( 26 عاماً)، شارك صوراً تدعم حركة حماس، المحظورة والمصنفة على أنها جماعة إرهابية في المملكة المتحدة.

ويواجه عادل تهمتين تتعلقين بنشر صورة لدعم منظمة محظورة بالمخالفة لقانون الإرهاب.

ويُزعم أنه شارك الصور على تطبيق واتساب في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

وتم إيقاف عادل عن العمل في شرطة ويست يوركشاير. ومن المقرر أن يمثل، الخميس، أمام محكمة وستمنستر الجزائية.

المصادر الإضافية • أ ب

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