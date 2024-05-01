بقلم: يورونيوز

واصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ208 من الحرب على غزة قصف مناطق مختلفة من القطاع مركزًا غاراته على رفح التي قتل فيها طفلان مساء الثلاثاء كانا داخل منزل تعرض للقصف.

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كما قصف الطيران الإسرائيلي عدة مناطق من مدينة خان يونس والنصيرات، ليرتفع عدد القتلى وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة إلى 34535 قتيلًا، و 77704 جرحى، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

في هذه الأثناء وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل مساء الثلاثاء، قادمًا من الأردن، في مسعى لإبرام صفقة لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار، وهذه هي سابع زيارة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب.

وينتظر الوسطاء ردّ حماس على مقترح الهدنة الذي حمله وفدها إلى الدوحة من أجل مناقشته والعودة بردّ مكتوب، في خطوة أحيت الآمال باحتمال إتمام الصفقة هذه المرة وفقًا للمعطيات.

وفي الوقت الذي قال فيه نتنياهو إن إسرائيل ستقتحم رفح "بدون أو مع صفقة" جاءت تحذيرات أممية على لسان مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث من خطور اجتياح المدينة، وقال إنها ستكون "مأساة تفوق الوصف".

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