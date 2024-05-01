EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

مباشر. تغطية مستمرة| بلينكن يصل إسرائيل وشرطة نيويورك تعتقل عشرات الطلاب في فض اعتصام قاعة هاميلتون

أفراد من شرطة نيويورك يقتحمون جامعة كولومبيا
أفراد من شرطة نيويورك يقتحمون جامعة كولومبيا Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

واصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ208 من الحرب على غزة قصف مناطق مختلفة من القطاع مركزًا غاراته على رفح التي قتل فيها طفلان مساء الثلاثاء كانا داخل منزل تعرض للقصف.

اعلان

كما قصف الطيران الإسرائيلي عدة مناطق من مدينة خان يونس والنصيرات، ليرتفع عدد القتلى وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة إلى 34535 قتيلًا، و 77704 جرحى، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

في هذه الأثناء وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل مساء الثلاثاء، قادمًا من الأردن، في مسعى لإبرام صفقة لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار، وهذه هي سابع زيارة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب.

وينتظر الوسطاء ردّ حماس على مقترح الهدنة الذي حمله وفدها إلى الدوحة من أجل مناقشته والعودة بردّ مكتوب، في خطوة أحيت الآمال باحتمال إتمام الصفقة هذه المرة وفقًا للمعطيات.

وفي الوقت الذي قال فيه نتنياهو إن إسرائيل ستقتحم رفح "بدون أو مع صفقة" جاءت تحذيرات أممية على لسان مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث من خطور اجتياح المدينة، وقال إنها ستكون "مأساة تفوق الوصف".

أحداث الأمس

آخر تطورات الحرب في غزة

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مناظرة حادة بين المرشحين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي وهذه أهم اللحظات

أعضاء بالكونغرس الأمريكي "يحذرون" المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين

متطوعون يوزعون الطعام في مخيم المواصي للنازحين الفلسطينيين في غزة

حركة حماس غزة أنتوني بلينكن حزب الله بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني