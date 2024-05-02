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قطب صناعة السينما هارفي وينستاين يعود إلى المحكمة بعد إلغاء إدانته بالاغتصاب في نيويورك

المنتج الهوليوودي هارفي وينستاين داخل قاعة المحكمة
المنتج الهوليوودي هارفي وينستاين داخل قاعة المحكمة Copyright Steven Hirsch/Steven Hirsch
Copyright Steven Hirsch/Steven Hirsch
بقلم:  يورونيوز
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بعد أسبوع واحد فقط من إلغاء محكمة الاستئناف قرار إدانته بالاغتصاب عام 2020، عاد هارفي وينستاين إلى قاعة محكمة في نيويورك.

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دخل المنتج الهوليوودي قاعة محكمة مانهاتن يوم الأربعاء على كرسي متحرك يدفعه ضابط من المحكمة، لحضور جلسة استماع أولية.

واقترح المدعون تحديد موعد لإعادة محاكمته في سبتمبر/أيلول، بعد عيد العمال، الذي يحتفل به الأمريكيون في أول يوم إثنين من شهر أيلول / سبتمبر من كل عام.

وقال محامي وينستاين، آرثر إيدالا، إن وكيله "محظوظ للغاية؛ لأنه قادر على العودة إلى قاعة المحكمة هذه".

وأكد ممثلو الادعاء عزمهم على إعادة محاكمة قطب السينما هارفي وينستاين، البالغ من العمر 72 عامًا. 

وينتظر وينستاين، الذي أدين بالاغتصاب عام 2022 في لوس أنجلس، وحُكم عليه بالسجن 16 عامًا، إعادة المحاكمة بينما هو محتجز. وينفي وينستاين جميع التهم الموجهة إليه.

وكانت محكمة الاستئناف في نيويورك قد ألغت يوم الخميس إدانته، بعد أن خلصت إلى أن قاضي المحاكمة سمح للمحلفين برؤية وسماع الكثير من الأدلة التي لا تتعلق بشكل مباشر بالتهم الموجهة إليه.

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