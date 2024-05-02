Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

ماذا نعرف عن "المقاومة الإسلامية في البحرين" التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إيلات في إسرائيل؟

مدينة إيلات الإسرائيلية
مدينة إيلات الإسرائيلية Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس، إن جماعة "المقاومة الإسلامية في البحرين" أو ما يُعرف باسم "سرايا الأشتر" أعلنت مسؤوليتها عن استهداف الشركة المسؤولة عن النقل البري الإسرائيلي في مدينة إيلات الشهر الماضي.

اعلان

وأشارت الجماعة إلى أن الهجوم يأتي نصرةً للفلسطينيين ودفاعاً عنهم في وجه الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

ولا يعرف الكثير عن المجموعة البحرينية، التي تم تصنيفها كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى السعودية ومصر والإمارات.

وإليكم ما نعرفه عن المقاومة الإسلامية في البحرين:

  • تأسست الجماعة في مارس – آذار عام 2012 وتصفها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها جماعة شيعية مدعومة من إيران وتسعى لمقاومة النظام الملكي السُني في البحرين مقاومة مسلحة.
  • جاء تأسيس الجماعة في أعقاب الانتفاضة البحرينية ضد الحكم السُني والتي أحبطتها السلطات البحرينية بمساعدة سعودية عام 2011.
  • أدرجت السعودية والإمارات ومصر الجماعة ضمن المجموعات الإرهابية المحظورة عام 2017، أعقبه حظر البرلمان البحريني للجماعة عام 2018 ومن ثم إدراجها كجماعة إرهابية بواسطة الولايات المتحدة في نفس العام.
  • تطلق الجماعة على نفسها اسم "سرايا الأشتر" نسبة إلى مالك بن الحارث الأشتر الذي كان والياً على مصر إبان خلافة علي بن أبي طالب.
  • يقود التنظيم كل من أحمد يوسف سرحان المعروف باسم أبو منتظر، وجاسم أحمد عبد الله المعروف باسم ذو الفقار، وكلاهما بحرينيان هاربان، ويعتقد بأنهما يتواجدان في إيران.
  • حاكمت البحرين عدد من أفراد المجموعة بتهمة الإرهاب عام 2018.
  • قالت وزارة الخارجية الأمريكية في مارس – آذار الماضي إنها أدرجت بالتنسيق مع البحرين ثلاثة نشطاء وميسر مالي ذوي صلة بسرايا الأشتر.
  • أشار بيان الخارجية الأمريكية يومها إلى "الدور الحاسم الذي تلعبه إيران لناحية توفير الدعم لسرايا الأشتر".
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

للحد من الهجرة.. مساعدات أوروبية بقيمة مليار يورو للبنان

شكوى ضد غوغل بعد طردها موظفين احتجوا على تعاقدها مع إسرائيل

اليونيسف: رفح تمتلئ بالمقابر والأطفال يُقتلون بشكل ممنهج لكن القادم أسوأ

إسرائيل حركة حماس غزة مسلمون شيعة البحرين فلسطين