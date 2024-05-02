ماذا نعرف عن "المقاومة الإسلامية في البحرين" التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إيلات في إسرائيل؟

بقلم: يورونيوز

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس، إن جماعة "المقاومة الإسلامية في البحرين" أو ما يُعرف باسم "سرايا الأشتر" أعلنت مسؤوليتها عن استهداف الشركة المسؤولة عن النقل البري الإسرائيلي في مدينة إيلات الشهر الماضي.

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وأشارت الجماعة إلى أن الهجوم يأتي نصرةً للفلسطينيين ودفاعاً عنهم في وجه الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

ولا يعرف الكثير عن المجموعة البحرينية، التي تم تصنيفها كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى السعودية ومصر والإمارات.

وإليكم ما نعرفه عن المقاومة الإسلامية في البحرين:

تأسست الجماعة في مارس – آذار عام 2012 وتصفها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها جماعة شيعية مدعومة من إيران وتسعى لمقاومة النظام الملكي السُني في البحرين مقاومة مسلحة.

جاء تأسيس الجماعة في أعقاب الانتفاضة البحرينية ضد الحكم السُني والتي أحبطتها السلطات البحرينية بمساعدة سعودية عام 2011.

أدرجت السعودية والإمارات ومصر الجماعة ضمن المجموعات الإرهابية المحظورة عام 2017، أعقبه حظر البرلمان البحريني للجماعة عام 2018 ومن ثم إدراجها كجماعة إرهابية بواسطة الولايات المتحدة في نفس العام.

تطلق الجماعة على نفسها اسم "سرايا الأشتر" نسبة إلى مالك بن الحارث الأشتر الذي كان والياً على مصر إبان خلافة علي بن أبي طالب.