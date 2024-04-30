الحوثيون من اليمن يقصفون سفينة شحن بواسطة طائرة مسيرة في أقصى بحر العرب ويثيرون المخاوف

بقلم: يورونيوز

تعرضت سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي لهجوم بطائرة مسيرة في أقاصي بحر العرب، وأكد الحوثيين في اليمن بأنهم هاجموا السفينة "أم. أس. سي. أوريون" (MSC Orion)، على بعد حوالي 600 كيلومتر من سواحل اليمن، وكانت السفينة متجهة إلى صلالة في سلطنة عمان.

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هذا هو أول هجوم مؤكد في أعالي البحار يتبناه الحوثيون، منذ أن بدأوا باستهداف السفن في تشرين الثاني/نوفمبر، مما يشير إلى إمكانية توجيه الحوثيين ضربات في أماكن أبعد في المحيط الهندي أيضا.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها ضد الفلسطينيين في غزة. وأعاد الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح نشر لقطات مصورة، تظهر استهداف طائرة مسيرة هجومية للسفينة المذكورة.

وحسب مركز المعلومات البحرية المشترك لدى القوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة، فإن الهجوم وقع يوم الجمعة الماضي، وقال المركز إن الطاقم اكتشف على ما يبدو حطام الطائرة المسيرة على متن السفينة، التي تعرضت لأضرار طفيفة.

وكانت سفينة "أم. أس. سي. أوريون" (MSC Orion) مرتبطة بشركة زودياك للملاحة ومقرها لندن، وهي جزء من مجموعة زودياك التي يملكها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر. وكانت تعمل بالنيابة عن شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن، وهي شركة مقرها نابولي بإيطاليا.