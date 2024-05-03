أمريكا تُقر بقتل مدني عن طريق الخطأ في غارة جوية بسوريا بدلا من زعيم القاعدة

بقلم: يورونيوز

الت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها أخطأت في تحديد أحد أهداف تنظيم القاعدة.

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بعد مرور عام، كشف الجيش الأمريكي أن غارة جوية أمريكية في شمال غرب سوريا في مايو 2023 قتلت عن طريق الخطأ مدنيا، بدلاً من زعيم كبير في تنظيم القاعدة، كما ادعى في البداية.

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) مساء الخميس، ملخصًا لتحقيقاتها في غارة جوية نفذت في 3 مايو 2023 في شمال غرب سوريا، قائلة إن التحقيق أكد أن الضربة قتلت المواطن لطفي حسن مسطو، وهو نفس الشخص الذي حددته وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت على أنه الضحية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها أخطأت في تحديد أحد أهداف تنظيم القاعدة.

وفي بيان صدر عنها مساء الخميس، أشارت القيادة إلى عدم إمكانية الكشف علنًا عن تفاصيل كثيرة حول التحقيق بسبب سرية المعلومات.

وأضافت أنه في حين أن الضربة كانت متوافقة مع قانون الصراعات المسلحة والسياسات الأمريكية، فإن التحقيق "كشف عددا من النقاط القابلة للتحسين".

وأعربت عن أسفها عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين نتيجة هذه الغارة الجوية.

وأوضحت أنها ملتزمة "بالتعلم من هذه الواقعة وتحسين عمليات الاستهداف لدينا للتخفيف من الأضرار المحتملة على المدنيين".

ولفتت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن هذا البيان يؤكد صحة تغطية سابقة للصحيفة دحضت ادعاء الولايات المتحدة في بادئ الأمر بأنها قتلت أحد كبار قادة تنظيم القاعدة.