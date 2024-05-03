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شاهد: كارثة مروعة.. شاحنة تدهس عشرات الأطفال في قيرغيزستان

شاحنة هاربة اصطدمت بعشرات الأطفال على منحدر تل في منطقة سوزاك بقيرغيزستان اليوم الخميس أثناء حضورهم لحدث في المنطقة.
شاحنة هاربة اصطدمت بعشرات الأطفال على منحدر تل في منطقة سوزاك بقيرغيزستان اليوم الخميس أثناء حضورهم لحدث في المنطقة. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أفادت وسائل إعلام محلية، بوقوع حادث مأساوي آخر في منطقة سوزاك بقيرغيزستان، حيث اصطدمت شاحنة ذاتية القيادة بعشرات الأطفال الذين تجمعوا على أحد التلال لحضور حدث في القرية.

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وأسفر هذا الحادث المروع عن إصابة حوالي 30 طفلاً، وفقًا لمسؤولين محليين وتقارير إعلامية.

وذكرت وزارة الصحة القرغيزستانية، أن العديد من الضحايا تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 عامًا، وأن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأطفال كانوا يشاركون في مسابقة في قرية زهيرغتال، حيث كان من المفترض أن يجتمعوا لقراءة القصائد.

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