شاهد: كارثة مروعة.. شاحنة تدهس عشرات الأطفال في قيرغيزستان

بقلم: يورونيوز

أفادت وسائل إعلام محلية، بوقوع حادث مأساوي آخر في منطقة سوزاك بقيرغيزستان، حيث اصطدمت شاحنة ذاتية القيادة بعشرات الأطفال الذين تجمعوا على أحد التلال لحضور حدث في القرية.

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وأسفر هذا الحادث المروع عن إصابة حوالي 30 طفلاً، وفقًا لمسؤولين محليين وتقارير إعلامية.

وذكرت وزارة الصحة القرغيزستانية، أن العديد من الضحايا تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 عامًا، وأن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأطفال كانوا يشاركون في مسابقة في قرية زهيرغتال، حيث كان من المفترض أن يجتمعوا لقراءة القصائد.