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شاهد: يلتهم كل ما يعترض طريقه.. كاميرا ترصد تشكّل إعصار هائل في ميزوري

إعصار في ولاية ميزوري
إعصار في ولاية ميزوري Copyright JOY POWERS/AP
Copyright JOY POWERS/AP
بقلم:  يورونيوز
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تم رصد إعصار يوم الخميس في جنوب غرب ولاية ميزوري في الولايات المتحدة، قرب مطار جوبلين الإقليمي.

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رصدت لقطات مصوّرة إعصاراً في طور التكون في ولاية ميزوري، حيث تشكلت الرياح على شكل دوّامة وأدّت إلى تضرر بعض المنازل.

ولقي خمسة أشخاص مصرعهم نهاية الأسبوع، جراء الأعاصير الكثيرة التي اجتاحت جزءا من السهول الكبرى بوسط الولايات المتحدة. وبعد تسجيل 78 إعصارا الجمعة، معظمها في ولايتي أيوا ونبراسكا، أحصي 35 إعصارا آخر السبت من شمال تكساس إلى ميزوري. 

وسُجل هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق، وظلت التحذيرات الجوية سارية، بينها تحذير من خطر فيضانات مفاجئة وتساقط البرد والأعاصير.

وأظهرت صور ومقاطع مصوّرة منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي منازل بالعشرات مدمرة بالكامل ومركبات محطمة.

وتُعتبر الأعاصير ظاهرة جوية يصعب التنؤ بها، تتشكل حين تبدأ الرياح الحلزونية في الدوران عكس عقارب الساعة، وعندما تصل إلى سرعة 119 كيلومتراً في الساعة، يولد الإعصار من الفئة الأولى، لكن الأعاصير الأقوى هي التي تصل إلى الدرجة الثالثة.

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