صادق خان يفوز بفترة ثالثة قياسية كعمدة للندن

بقلم: يورونيوز

فاز صادق خان ممثل حزب العمال البريطاني بفترة ثالثة على التوالي كعمدة لبلدية لندن في يوم مخيب للآمال لمرشحي حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة الوشيكة التي ستشهدها البلاد.

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وحصل خان على ما يزيد قليلاً عن مليون صوت، أو ما يقرب من 44% من الأصوات، متقدماً بأكثر من 11% على منافسته الرئيسية، سوزان هول من حزب المحافظين.

وسجل خان أداءً جيداً بشكل خاص داخل العاصمة لندن لكنه واجه صعوبات في العديد من الأحياء الخارجية.

وكان خان، الذي حل محل بوريس جونسون كرئيس لبلدية لندن في عام 2016، شخصية مثيرة للانقسام بشكل متزايد في السنوات القليلة الماضية.

ويقول أنصاره إنه حقق إنجازات متعددة باسمه، مثل توسيع بناء المنازل، وتقديم وجبات مدرسية مجانية للأطفال الصغار، ومراقبة تكاليف النقل ودعم الأقليات في لندن بشكل عام.

ويقول معارضو خان إن معدلات الجريمة بالعاصمة زادت في عهده وسمح دون داعٍ للمسيرات المؤيدة للفلسطينيين بأن تصبح سمة منتظمة في عطلات نهاية الأسبوع.

وبذلك يصبح خان أول من يتولى المنصب لثلاث ولايات متتالية.