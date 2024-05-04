شاهد: إنقاذ 87 مهاجراً من الغرق قبالة سواحل ليبيا ونقلهم إلى إيطاليا

بقلم: يورونيوز

قالت منظمة "طوارئ" الإنسانية الإيطالية اليوم السبت، إنها أنقذت 87 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل الليبية.

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وكان قارب المهاجرين قد أبحر من الزاوية في شمال غرب ليبيا قبل أن تعترضه سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة طوارئ دعم الحياة ليلة الجمعة.

وقالت منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية التي تدير سفينة الإنقاذ "دعم الحياة"، إن القارب كان مكتظًا بالركاب وكان الماء والطعام على متنه قد نفد، ومن بين المهاجرين 8 نساء، إحداهن حامل، و3 أطفال و14 قاصراً.

كان الأشخاص الـ 87 الذين تم إنقاذهم من السودان ونيجيريا والنيجر وجنوب السودان وإريتريا وبنغلاديش ومالي وتوغو وتوغو وغانا وليبيريا وتشاد والكاميرون والسنغال وساحل العاج، وفقًا للمؤسسة الخيرية.

وقد حددت السلطات الإيطالية مدينة نابولي الجنوبية كميناء لإنزال المهاجرين، ومن المقرر أن تصل سفينة الإنقاذ يوم الإثنين 6 مايو/أيار.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن "الافتقار إلى خيارات آمنة وقانونية، إضافة إلى العنف الذي يعانيه المهاجرون في ليبيا، لا يترك لهم خياراً سوى عبور البحر وزيادة عدد الضحايا".