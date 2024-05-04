Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

شاهد: إنقاذ 87 مهاجراً من الغرق قبالة سواحل ليبيا ونقلهم إلى إيطاليا

منظمة الطوارئ الإنساينة الإيطالية تنقذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية
منظمة الطوارئ الإنساينة الإيطالية تنقذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية Copyright موقع إكس
Copyright موقع إكس
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قالت منظمة "طوارئ" الإنسانية الإيطالية اليوم السبت، إنها أنقذت 87 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل الليبية.

اعلان

وكان قارب المهاجرين قد أبحر من الزاوية في شمال غرب ليبيا قبل أن تعترضه سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة طوارئ دعم الحياة ليلة الجمعة.

وقالت منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية التي تدير سفينة الإنقاذ "دعم الحياة"، إن القارب كان مكتظًا بالركاب وكان الماء والطعام على متنه قد نفد، ومن بين المهاجرين 8 نساء، إحداهن حامل، و3 أطفال و14 قاصراً.

كان الأشخاص الـ 87 الذين تم إنقاذهم من السودان ونيجيريا والنيجر وجنوب السودان وإريتريا وبنغلاديش ومالي وتوغو وتوغو وغانا وليبيريا وتشاد والكاميرون والسنغال وساحل العاج، وفقًا للمؤسسة الخيرية.

وقد حددت السلطات الإيطالية مدينة نابولي الجنوبية كميناء لإنزال المهاجرين، ومن المقرر أن تصل سفينة الإنقاذ يوم الإثنين 6 مايو/أيار. 

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن "الافتقار إلى خيارات آمنة وقانونية، إضافة إلى العنف الذي يعانيه المهاجرون في ليبيا، لا يترك لهم خياراً سوى عبور البحر وزيادة عدد الضحايا".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

وسط جحيم خيام النايلون.. نازحو غزة محاصرون بين موجات الحر وتفشي الأوبئة

للمرة الأولى.. إمبراطورية الغاز الروسي في مرمى سهام الاتحاد الأوروبي

تقرير إسرائيلي يكشف: قطر مستعدة لإبعاد قادة حماس من الدوحة في حال عرقلوا صفقة الرهائن

إيطاليا ليبيا إنقاذ مهاجرون