فيديو: انتفاضة الطلبة في الجامعات الأمريكية دعماً لغزة تمتد لجامعات أوروبا

بقلم: يورونيوز

أقدم طلاب من كلية ترينيتي في دبلن، على إقامة مخيم احتجاجي قرب معرض "كتاب كيلز"، وذلك بعد إغلاق الحرم الجامعي أمام الجمهور مساء الجمعة.

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بدأ الاحتجاج في حوالي الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة، حيث نصب الطلاب خيامًا بالقرب من المدخل الرئيسي للمعلم السياحي الشهير "كتاب كيلز" الذي يضمه الحرم الجامعي.

وشهدت الكلية، التي عادة ما تكون أبوابها مفتوحة للعامة، إجراءات أمنية مشددة، حيث لم يُسمح بالدخول إلا للموظفين والطلاب الحاملين للهويات.

وقال الطلاب إنهم سيواصلون احتجاجهم "إلى أجل غير مسمى" إلى أن تنهي الكلية علاقاتها التجارية والأكاديمية مع إسرائيل.

وكانت كلية ترينيتي قد فرضت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، غرامة مالية على اتحاد الطلاب، نتيجة الخسائر المالية التي تكبدتها بسبب الاحتجاجات التي نظمها الاتحاد طوال هذا العام الدراسي.

وقالت في بيان إنه "لا يمكنها الاستمرار اعتماداً على التمويل الحكومي وحده، وإنما تحتاج مصادر دخل أخرى". وأضافت أن "الدخل المتأتي من كتاب كيلز أمر حيوي لاستمرار الجامعة ويدعم الخدمات الطلابية". وكتاب كيلز هو "مخطوطة مذهبة من الإنجيل مكتوبة باللغة اللاتينية، وتجمع نسخ الأناجيل الأربعة من العهد الجديد جنباً إلى جنب مع مختلف النصوص التمهيدية والجداول" بحسب وكيبيديا.

الشرطة الألمانية تقتحم جامعة هومبولت

وفي ألمانيا، فضّت الشرطة بالقوة اعتصاماً داعماً لغزة في حديقة جامعة "هومبولت" في العاصمة برلين، بدأ بتنظيم من نشطاء ألمان وآخرين من منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وقبل تدخل الشرطة، طلبت رئيسة الجامعة جوليا فون بلوميتهال من المعتصمين فض احتجاجهم، إلا أنهم رفضوا.

وبعد انتظار لـ 3 ساعات تدخلت الشرطة وأخرجت المعتصمين من حديقة الجامعة، وأوقفت بعضهم وهم يرددون هتافات تضامنية بينها "غزة حرة، أوقفوا الإبادة الجماعية، تحيا فلسطين".

ومع تدخل عنيف لقوات الشرطة واعتقال 2200 متظاهر، توسعت الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية المؤيدة للفلسطينيين لتشمل ما لا يقل عن 30 جامعة، وامتدت للعديد من الجامعات في العالم، من طوكيو شرقا حتى المكسيك غربا، مرورا بجامعات في كندا وعدة دول أوروبية، شهدت جميعها مظاهرات مماثلة ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.