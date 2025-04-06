من ماساشوستس إلى ألاباما.. إلغاء تأشيرات طلاب دوليين في عدة جامعات أمريكية

اعلان

وأكد خافيير رييس، مستشار الجامعة، في رسالة نشرت على موقع الجامعة الإلكتروني يوم الجمعة، أن "الحكومة الفيدرالية ألغت هذا الأسبوع، وحتى مساء الجمعة، تأشيرات خمسة طلاب دوليين مسجلين لدينا، وأنهت وضعهم كطلاب".

وأضاف: "أشعر بالأسف لإيصال هذا الخبر في وقت متأخر من يوم الجمعة، لكن نظرا لورود معلومات جديدة مساء، كان من الضروري إبلاغكم بهذا التطور المقلق".

وأشار رييس إلى أن الجامعة لم تتلق أي إشعار رسمي بشأن إلغاء التأشيرات، واكتشفت ذلك فقط من خلال تدقيق استباقي في نظام معلومات الطلاب والزوار المتبادلين (SEVIS)، التابع لهيئة الهجرة والجمارك، مضيفا أن الإدارة ستواصل مراقبة النظام لرصد أي تحديثات مستقبلية.

وتعد جامعة ماساتشوستس أمهرست، أكبر مؤسسة تعليمية ضمن نظام الجامعات الحكومية في الولاية.

وفي واقعة مماثلة، كشفت جامعة ولاية مينيسوتا في مانكاتو عن إلغاء تأشيرات خمسة من طلابها الدوليين بعد مراجعة داخلية أعقبت توقيف طالب تركي في جامعة مينيسوتا بمينيابوليس بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

كما أفادت جامعات أخرى في أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعة ولاية أريزونا، وجامعة كورنيل، وجامعة ولاية كارولينا الشمالية، وجامعة أوريغون، وجامعة تكساس، وجامعة كولورادو، بإلغاء تأشيرات طلاب دوليين دون إشعار مسبق.

ويأتي هذا التصعيد في ظل مقترح قدمه الحزب الجمهوري في مجلس النواب، يتضمن تقييد منح التأشيرات للطلاب الصينيين، في خطوة اعتبرها البعض ذات أبعاد سياسية وأمنية.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأسبوع الماضي بأن بعض الطلاب أصبحوا هدفا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، أو ارتباطهم بـ "أنشطة إجرامية محتملة".

وسجلت خلال الأسابيع الأخيرة عدة اعتقالات لطلبة دوليين، أبرزهم محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، الذي تم توقيفه لمشاركته في احتجاجات مناهضة لإسرائيل ومؤيدة لغزة.

كما اعتقل في أواخر مارس طالب دكتوراه إيراني في جامعة ألاباما. وعلى الرغم من إلغاء تأشيرته، سمح له بالبقاء في الولايات المتحدة طالما كان مستمرا في دراسته، وفقا لمحاميه.

وفي تطور آخر، ألقت السلطات القبض على رميسة أوزتورك، طالبة دكتوراه تركية بجامعة تافتس في ماساتشوستس، بعد نشرها مقالا ينتقد إسرائيل في صحيفة الجامعة.